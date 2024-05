Südkorea erzielt elften Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Dank des anhaltenden Exportzuwachses im Halbleiterbereich ist in der Leistungsbilanz den elften Monat in Folge ein Überschuss erzielt worden.Die Koreanische Zentralbank teilte in ihrem Märzbericht mit, dass der Überschuss bei 6,93 Milliarden Dollar lag. Dies trug dazu bei, dass im ersten Quartal ein Überschuss von 16,8 Milliarden Dollar erzielt wurde.Im Warenhandel wurde ein Plus von 8,1 Milliarden Dollar, damit mehr als im Vormonat, verbucht. Der deutlich sichtbare Exportzuwachs im Halbleiterbereich war ein wichtiger Grund für den Aufwärtstrend. Insbesondere die Ausfuhren in die USA und die Staaten im südostasiatischen Raum verzeichneten mit 11,6 Prozent und 12,7 Prozent einen deutlichen Zuwachs.