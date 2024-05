Prognose: Südkoreas Anteil an globaler Halbleiterproduktion soll 2032 bei 19 Prozent liegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Anteil an den globalen Halbleiter-Produktionskapazitäten wird einer Prognose zufolge im Jahr 2032 auf 19 Prozent steigen.Das geht aus einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des US-Verbands Semiconductor Industry Association (SIA) und der Boston Consulting Group (BCG) hervor.Laut dem Bericht über die Resilienz der Halbleiterlieferkette werden die Herstellungskapazitäten Südkoreas im Jahr 2032 einen Anteil von 19 Prozent auf dem globalen Halbleitermarkt haben.Südkoreas Anteil werde damit gegenüber 2022 um zwei Prozentpunkte steigen und den bis dahin höchsten Stand erreichen. Das Land werde auf Platz zwei hinter China mit 21 Prozent landen und vor Taiwan (17 Prozent) und den USA (14 Prozent) liegen, hieß es.Mit Stand 2022 landete Südkorea mit 17 Prozent gemeinsam mit Japan auf Platz drei hinter China (24 Prozent) und Taiwan (18 Prozent).In dem Bericht wird die Schätzung veröffentlicht, dass die Halbleiter-Herstellungskapazitäten Südkoreas im Zeitraum von 2022 bis 2032 um 129 Prozent steigen werden. Damit werde Südkorea den zweitstärksten Anstieg verzeichnen, den größten Anstieg würden die USA mit 203 Prozent erzielen. Südkorea werde Europa (124 Prozent), Taiwan (97 Prozent), Japan (86 Prozent) und China (86 Prozent) übertreffen.Der Anteil Südkoreas an den Produktionskapazitäten im Verfahren unter 10 Nanometer werde jedoch von 31 Prozent stark auf neun Prozent fallen. Der Anteil Taiwans soll von 69 Prozent auf 47 Prozent sinken.Grund sind die gestiegenen Investitionen aufgrund der Förderung von Anlageinvestitionen in den USA durch die US-Regierung nach dem CHIPS Act.Demnach würden die Halbleiter-Produktionskapazitäten der USA im Jahr 2032 gegenüber 2022 um 203 Prozent steigen. Ihr Anteil an den weltweiten Herstellungskapazitäten werde in dem Zeitraum von zehn Prozent auf 14 Prozent zulegen. Ihr Anteil beim Verfahren von unter 10 Nanometer werde von null Prozent auf 28 Prozent steigen, hieß es weiter.