Koreas einig über Abhaltung von Spitzentreffen im September in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, im September in Pjöngjang ein drittes Spitzentreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Machthaber Kim Jong-un abzuhalten.Die Einigung erzielten beide Koreas am Montag bei ihren Gesprächen auf hoher Ebene am Waffenstillstandsort Panmunjom.Ein konkreter Termin wurde jedoch nicht festgelegt. Daher wird erwartet, dass ein weiteres hochrangiges Treffen stattfinden wird, um einen konkreten Zeitpunkt, die Modalitäten und den Umfang der südkoreanischen Delegation festzulegen.Die Staatschefs hatten in der Panmunjom-Erklärung vom 27. April vereinbart, im Herbst in Pjöngjang zu einem weiteren Spitzentreffen zusammenzukommen. Das erste und zweite Treffen zwischen Moon und Kim fanden am Grenzort Panmunjom statt.Es wird das erste Mal seit dem Spitzentreffen zwischen dem damaligen Präsidenten Roh Moo-hyun und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il im Oktober 2007 sein, dass ein innerkoreanischer Gipfel in der nordkoreanischen Hauptstadt stattfindet.Beim dritten Treffen zwischen Moon und Kim werden voraussichtlich Maßnahmen erörtert, um einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA herbeizuführen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass anlässlich der UN-Generalversammlung im September eine Erklärung des Endes des Koreakriegs erfolgt oder die Staatschefs beider Koreas daran teilnehmen.