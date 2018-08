Seoul berichtet UN-Sicherheitsrat über Untersuchungsergebnisse zu Transport nordkoreanischer Kohle

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat am Montag (Ortszeit) dem UN-Sicherheitsrat über die Ergebnisse ihrer Untersuchung zu illegalen Lieferungen nordkoreanischer Kohle nach Südkorea berichtet.Die Regierung habe ein Schreiben, das die Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen enthalte, dem Komitee für Nordkorea-Sanktionen überreicht, teilte eine diplomatische Quelle bei den Vereinten Nationen mit.Die südkoreanische Zollbehörde stellte fest, dass von April bis Oktober letzten Jahres sieben illegale Lieferungen von insgesamt 35.000 Tonnen Kohle und Roheisen aus Nordkorea im Wert von 6,6 Milliarden Won (5,8 Millionen Dollar) nach Südkorea gingen. Die Behörde überließ der Staatsanwaltschaft den Fall und schlug vor, drei beteiligte Importeure und drei von ihnen betriebene Firmen anzuklagen.Gemäß der am 5. August letzten Jahres verabschiedeten Resolution 2371 des Weltsicherheitsrats gilt ein Embargo für Kohle, Eisen und Eisenerz aus Nordkorea. Ein Import nordkoreanischer Kohle nach diesem Zeitpunkt stellt einen Verstoß gegen die Resolution dar.Bei vier von insgesamt sieben ausländischen Schiffen, die nordkoreanische Kohle nach Südkorea transportierten, wurde die Illegalität nach der Annahme der Resolution 2371 bestätigt.Wie verlautete, werde das Sanktionskomittee das Schreiben der südkoreanischen Regierung unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats in Umlauf bringen.