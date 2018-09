Innerkoreanisches Kulturministerium erhöht Budget für innerkoreanische Projekte

Das südkoreanische Kulturministerium hat sein Budget für innerkoreanische Austauschprogramme im nächsten Jahr erhöht.



Das Budget habe einen Umfang von 5,6 Milliarden Won für gemeinsame Projekte in den Bereichen Kultur und Sport, teilte das Ministerium am Freitag mit.



Der größte Teil entfällt auf den Sportaustausch, einschließlich der Programme für Sportler mit Behinderungen.



Die Zahl der gemeinsamen Projekte mit Nordkorea solle auf 14 steigen, hieß es. In diesem Jahr waren es lediglich vier.