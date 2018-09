Zeitplan des Korea-Gipfels in Pjöngjang wird heute bekannt gegeben

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor der Reise von Präsident Moon Jae-in nach Pjöngjang wird der Zeitplan des innerkoreanischen Spitzentreffens heute bekannt gegeben.Im Jong-seok, der präsidiale Stabschef und Leiter des Organisationskomitees für den Korea-Gipfel, wird um 11 Uhr im in Seoul eingerichteten Hauptpressezentrum vor einheimischen und ausländischen Reportern den Terminplan vorstellen.Es wird dabei voraussichtlich bekannt gegeben, ob Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Präsident Moon am internationalen Flughafen in Pjöngjang empfangen wird. Auch detaillierte Pläne von Gesprächen werden voraussichtlich präsentiert.Südkorea schickte am Sonntag eine Vorhut nach Pjöngjang. Die Gruppe aus etwa 90 Personen, darunter Beamte des Präsidialamtes und Mitarbeiter von KBS für die Live-Übertagung, reiste auf dem Landweg und kam gegen 12.15 Uhr in der nordkoreanischen Hauptstadt an.Das Vorausteam richtete Kommunikationsanlagen und ein Lagezentrum ein. Laut dem Präsidialamt gelang gegen 15.10 Uhr ein Telefonat mit dem Team in Pjöngjang. Derzeit werde dem Amt per Faxbriefen und Telefon über die dortige Situation berichtet.Die Vorhut wird am Montag für eine Koordinierung vor dem Gipfel mit zuständigen Personen in Pjöngjang zusammenkommen.