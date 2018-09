USA befreien Stahlprodukt aus Südkorea von Zöllen

Photo : KBS News

Die USA haben erstmals seit der Einführung einer Importquote für südkoreanische Stahlprodukte im Mai eine Ausnahme für ein einzelnes Produkt von den Importzöllen gemacht.Laut Branchenangaben genehmigte das US-Handelsministerium am Montag (Ortszeit) den Antrag des amerikanischen Unternehmens Micro Stamping, für superfeine Edelstahlrohre des koreanischen Herstellers SL Tech eine Ausnahme zu machen. Micro Stamping produziert medizinische Geräte und verwendet superfeine Stahlrohre hierfür, die SL Tech herstellt.Es ist die erste Ausnahme für einzelne Produkte aus Südkorea, seitdem die Trump-Regierung im Mai eine Quote für Stahlimporte aus Südkorea eingeführt hatte. Demnach soll Südkorea seine Stahlexporte in die USA auf 70 Prozent des Durchschnitts des Exportvolumens von 2015 bis 2017 beschränken, während das Land in den Genuss einer Ausnahme von den 25-prozentigen Zöllen kommt.Die USA befreien einzelne Importwaren von Zöllen, wenn die Inlandsproduktion nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken.