Das 7. Gangnam Festival 2018 beginnt am 28. September im Seouler Stadtbezirk Gangnam.Das Festival, das aufgrund der weltweiten Beliebtheit des Liedes "Gangnam Style" von Psy gegründet wurde, veranstalten die Bezirksverwaltung und der koreanische Handelsverband.Unter dem Leitthema "Heute, genieße Gangnam" werden 43 verschiedene Programme angeboten, darunter eine Reihe von Konzerten mit berühmten K-Pop-Stars wie Wanna One, EXO und Dynamic Duo.Das Festival dauert noch bis zum 7. Oktober an.