Moon betont Nordkoreas Entschlossenheit zur Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat erneut betont, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un entschlossen zur Denuklearisierung ist.Er habe bei den drei innerkoreanischen Gipfeln mit Kim viel geredet, sagte Moon in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung „Le Figaro“. Er glaube, dass Kim eine Entscheidung getroffen habe, seine Atomwaffen im Gegenzug für die Gewährleistung der Sicherheit seines Regimes aufzugeben.Nordkorea sei nicht in der Lage, eine Vergeltung der USA und der Weltgemeinschaft zu verkraften, sollte das Land die Vereinbarung über die Denuklearisierung brechen, unterstrich Moon.Er glaube zudem, dass die Erklärung des Endes des Koreakriegs ein Startpunkt für den Aufbau eines Friedensregimes werden könne.