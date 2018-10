Koreanische Forscher erstellen neue schematische Darstellung von zerebralem Blutfluss

Photo : KBS News

Südkoreanischen Forschern ist es gelungen, eine neue schematische Darstellung des zerebralen Blutflusses in hoher Auflösung zu erstellen.Die Forscher fanden einen schwerwiegenden Fehler in der vorhandenen schematischen Darstellung des Blutflusses im Gehirn, die über hundert Jahre lang verwendet wurde. Sie stellten anhand der Analyse von Big Data, darunter Hirnaufnahmen von über 1.100 Hirninfarktpatienten, fest, dass der Bereich der Arteria cerebri media (mittlere Gehirnschlagader) viel größer als bisher dargestellt ist.Das Forscherteam teilte die Gehirnaufnahme in 800 Stücke ein und fand die überlappten Bereiche heraus. Auf diese Weise erstellte das Team eine neue schematische Darstellung des zerebralen Blutflusses.In Südkorea sind die zerebrovaskulären Erkrankungen die dritthäufigste Todesursache hinter Krebs und Herzkrankheiten.