Präsident Moon in Italien eingetroffen

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag (Ortszeit) in Italien, der zweiten Station seiner Europa-Reise, eingetroffen.Während des dreitätigen Aufenthalts in Italien und im Vatikan wird Moon mit Premierminister Giuseppe Conte zu Spitzengesprächen zusammenkommmen. Er wird Papst Franziskus einen Besuch abstatten. Dabei wird er um die Unterstützung und Kooperation für Frieden auf der koreanischen Halbinsel bitten.Moon wird dem Papst eine Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in sein Land überreichen.In einem Sonderbeitrag für das offizielle Organ der Kurie schrieb Moon, er hoffe, dass der Austausch zwischen dem Vatikan und Nordkorea weiter belebt werde.Der Vaktikan hält beim Besuch des südkoreanischen Präsidneten eine Sondermesse für Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Petersdom ab. Moon wird anschließend eine Rede halten und darin voraussichtlich um die Unterstützung für die Bemühungen um die Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel bitten.