Präsident Moon bittet Italien um Unterstützung für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Italien um Unterstützung für die Denuklearisierung Nordkoreas gebeten.Bei ihrem Spitzentreffen am Mittwoch in Rom vereinbarten Moon und der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte laut Angaben des südkoreanische Präsidialamtes außerdem die Entwicklung der Beziehungen zur strategischen Partnerschaft.Beide hätten tiefgehend über Wege zum Ausbau ihrer praktischen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten diskutiert.Mit Blick auf Nordkorea habe Moon laut seinem für Pressefragen zuständigen Sekretär Yoon Young-chan konkret gesagt, dass die internationale Gemeinschaft Nordkorea Anreize für die weitere Denuklearisierung bieten müsse, wenn das Land seine wichtigsten Nuklear- und Raketenanlagen zerstört. Italien und die Europäische Union sollten in diesem Prozess aktiv Unterstützung anbieten.Der italienische Premier habe hohe Anerkennung für die Friedenspolitik der Moon-Regierung gezollt und unerschütterliche Unterstützung für Seouls Nordkorea-Politik zum Ausdruck gebracht.