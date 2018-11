Koreas stoppen ab heute alle feindseligen Handlungen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea stoppen gegeneinander gerichtete feindselige Handlungen an Land, im Meer und in der Luft vollständig.Die entsprechende militärische Einigung vom 19. September trat heute in Kraft.Innerhalb von fünf Kilometern von der militärischen Demarkationslinie jeweils auf beiden Seiten werden Schießübungen eingestellt. Dort befinden sich drei Schießplätze des südkoreanischen Heeres, diese werden verlegt.In der Umgebung der Nördlichen Grenzlinie im Westmeer wurden Schiffs- und Küstengeschütze abgedeckt.In der Luft wird eine Flugverbotszone entlang der Demarkationslinie eingerichtet.Nordkorea erklärte offiziell, das Verbot der feindseligen Handlungen gründlich umzusetzen.