Wirtschaft Benzin- und Dieselpreis die 18. Woche in Folge gestiegen

Die Benzin- und Dieselpreise sind in Südkorea die 18. Woche in Folge gestiegen.



Nach Angaben des von der Korea Oil Corporation angebotenen Dienstes Opinet stieg der Preis für Benzin, das landesweit an Tankstellen verkauft werde, in der fünften Oktober-Woche im Vergleich zu einer Woche davor um 0,3 Won auf 1.690 Won.



Der Dieselpreis sei um 0,7 Won auf 1.495,3 Won angezogen, wodurch sich die Tendenz des Preisanstiegs fortgesetzt habe.