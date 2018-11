38 North: Keine weiteren Demontage-Aktivitäten an Satellitenstartgelände in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Auf dem Sohae Satellitenstartgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri sind seit drei Monaten keine weiteren Aktivitäten für den Abbau beobachtet worden.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North schrieb am Donnerstag (Ortszeit), dass Satellitenaufnahmen vom 31. Oktober keine weiteren Aktivitäten für die Demontage der Startrampe und des Triebwerksprüfstands erkennen ließen.Zuletzt waren am 3. August Aktivitäten für den Abriss an dem Triebwerksprüfstand beobachtet worden.38 North ging davon aus, dass die Aktivitäten auf niedrigem Niveau fortgesetzt würden. Am Hauptquartier für Verwaltung und Sicherheit seien Fahrzeuge gesichtet worden, hieß es zur Begründung.Nordkorea hatte in der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang im September versprochen, das Sohae Satellitenstartgelände, ein Testgelände für ballistische Raketen, zu zerstören.