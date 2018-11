Photo : YONHAP News

Pianist Paik Kun-woo ist am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Friedenskonzert am Sitz der UNESCO in Paris aufgetreten.Der renommierte Pianist spielte vor 1.200 Zuschauern das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven mit der Beethoven Philharmonie und erhielt dafür im Stehen dargebrachten langanhaltenden Beifall.Das Konzert veranstaltete die südkoreanische Vertretung bei der UNESCO, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt zu wünschen.