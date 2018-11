Vereinigungsminister besucht nächste Woche USA

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon wird vom 13. bis 17. November die USA besuchen.Das Vereinigungsministerium teilte am Freitag mit, dass Cho nächste Woche Washington und New York besuche, um am Korea Global Forum 2018 und einem Strategiedialog über Frieden und Wiedervereinigung teilzunehmen.Er plane Treffen mit US-Regierungs- und Kongressmitgliedern, um über die innerkoreanischen Beziehungen und Wege für die Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel zu diskutieren.Wie verlautete, sei ein Treffen mit Ed Royce, dem Vorsitzenden des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, vorgesehen.Außerdem wird Cho führende Institutionen wie The Korea Society und das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) besuchen und mit Experten über Korea-Fragen sprechen.