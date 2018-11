Internationales Nordkorea will Sanktionen trotzen

Nordkorea hat die Bevölkerung aufgerufen, den internationalen Sanktionen zu trotzen.



Die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei "Rodong Sinmun" rief in ihrer Freitagsausgabe dazu auf, den Druck von außen mit Eintracht und Eigenständigkeit zu überwinden. In dem Leitartikel auf der Titelseite wurde betont, dass die nationale Wettbewerbsfähigkeit stärker sei als Druck des Auslands und Sanktionen.



Der Artikel trägt die Überschrift "Lasst uns unseren eigenen Weg gehen und einen mächtigen sozialistischen Staat aufbauen". Darin heißt es, die Welt wundere sich über Nordkoreas unbegrenzte nationale Kraft und Entwicklungspotenzial. Denn Nordkorea würde auf wundersame Weise noch nie dagewesene brutale Sanktionen und Blockaden überwinden.



Beobachter betrachten die Berichterstattung als Versuch, in der Bevölkerung die Erwartungen an eine Lockerung der Sanktionen herabzusetzen. Stattdessen sollen Kräfte gebündelt werden, um die Sanktionen zu überstehen.