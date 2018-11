Präsidialamt bagatellisiert CSIS-Bericht über Raketenstützpunkte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den jüngsten Bericht einer US-Denkfabrik über nicht gemeldete Raketenstützpunkte in Nordkorea bagatellisiert.Ein Militärvertreter sagte, dass der im Bericht des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) detailliert dargestellte Stützpunkt in Sakkanmol keine bedeutende Geheimbasis sei. Nordkorea hatte im März 2016 in der Umgebung zwei Kurzstreckenraketen abgeschossen, dies hatte das südkoreanische Militär festgestellt und die Medien darüber informiert.Der Sprecher des Präsidialamtes, Kim Eui-kyeom, sagte am Dienstag, dass sich die Militärbehörden Südkoreas und der USA mittels Aufklärungssatelliten noch ausführlicher über den Sakkanmol Stützpunkt informieren konnten.Die Basis sei ein Stützpunkt für Kurzstreckenraketen und hänge nicht mit ballistischen Interkontinentalraketen zusammen. Nordkorea habe nicht versprochen, auch seine Kurzstreckenraketen abzuschaffen, hieß es. Die Aufrechterhaltung der Sakkanmol Basis stelle weder die Verletzung der in Singapur gemachten Zusage gegenüber den USA noch einen Trick dar.Beobachter weisen darauf hin, dass der Bericht des CSIS auf Satellitenaufnahmen vom März beruhe, während die Einigung in Singapur im Juni erzielt wurde. Daher sei es zeitlich nicht angemessen, von einem Bruch eines Versprechens zu sprechen.Als Hintergrund für die Veröffentlichung des Berichts wird daher die Absicht der USA vermutet, Nordkorea in den Verhandlungen stärker unter Druck zu setzen.