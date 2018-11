Größerer Zuwachs von Erwerbstätigenzahl - Arbeitslosenquote auf 13-Jahreshoch

Photo : KBS News

Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl hat sich im Oktober etwas beschleunigt, während die Arbeitslosenquote ein 13-Jahreshoch erreichte.Laut einem Bericht des Statistikamtes waren 27 Millionen und 90.000 Menschen im Oktober erwerbstätig. Das waren 64.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Beim Anstieg der Zahl der Berufstätigen wurde somit den vierten Monat in Folge die 100.000er-Marke unterschritten. Im Juli waren es 5.000 und im August 3.000. Im September stieg die Zahl um 45.000 an.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren sank im Oktober um 0,2 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 66,8 Prozent.Die Arbeitslosenquote legte um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zu. Das ist der höchste Stand in einem Oktober seit 2005.