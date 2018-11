Südkorea und ASEAN überprüfen Einladung von Kim Jong-un zu Treffen 2019 in Seoul

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird möglicherweise nächstes Jahr zu einem Sondergipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und dem ersten Gipfel zwischen Südkorea und den Mekong-Staaten in Seoul eingeladen werden.Beim 20. Korea-ASEAN-Gipfel am Mittwoch in Singapur haben ASEAN-Mitglieder den Vorschlag des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in angenommen, einen Sondergipfel der beiden Seiten in Seoul abzuhalten.In diesem Zusammenhang schlug der indonesische Präsident Joko Widodo vor, auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Seoul einzuladen. Präsident Moon sagte dazu, den Vorschlag wohlwollend überprüfen zu wollen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes wird Moon am Donnerstag mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammenkommen. Am Rande des APEC-Gipfels am Samstag in Papua Neuguinea ist ein Gipfeltreffen zwischen Moon und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping geplant.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob in den stagnierenden Nuklearverhandlungen mit Nordkorea ein Durchbruch erzielt werden kann.