Südkorea will bilaterale FHA mit Indonesien und Malaysia anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea will bilaterale Freihandelsabkommen (FHA) mit Indonesien und Malaysia, wichtigen Partnern seiner Neuen Südpolitik, anstreben.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass Handelsminister Kim Hyun-chong von Dienstag bis Donnerstag in Singapur seine Amtskollegen aus Indonesien, Malaysia und Indien getroffen und über Wege für die wirtschaftliche Kooperation diskutiert habe.Beim Treffen mit dem indonesischen Handelsminister Enggartiasto Lukita vereinbarten beide Seiten, sich um den Abschluss eines Freihandelspakts zu bemühen. Die Verhandlungen wurden 2014 ausgesetzt.Kim und Malaysias Minister für Handel und Industrie, Darell Leiking, stimmten ebenfalls zu, dass ein FHA erforderlich sei, um die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu fördern.Das Handelsministerium will demnach das inländische Verfahren für die Aufnahme von Verhandlungen mit den beiden Ländern einleiten.