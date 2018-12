Kakao startet trotz Widerstands Pilotphase von Mitfahrservice

Photo : YONHAP News

Das Unternehmen Kakao Corporation hat trotz des Widerstands von Taxifahrern eine Pilotphase eines Mitfahrservice begonnen.Die für das Transportgeschäft zuständige Sparte Kakao Mobility teilte am Freitag mit, mit einer Gruppe von zufällig ausgewählten Teilnehmern einen Testbetrieb gestartet zu haben.Die Fahrer können zwei Mal am Tag ohne Einschränkungen Mitfahrgelegenheiten anbieten.Nach einer zehntägigen Testphase soll der Service am 17. Dezember offiziell gestartet werden.Aktuell sollen bereits 50.000 Fahrer Mitglied im Pool für den Kakao-Mitfahrdienst sein.Der CEO von Kakao Mobility Jung Joo-hwan kündigte an, dass der Service nach Beratungen mit der Regierung, Regierungspartei und der Taxi-Branche formell gestartet werde.