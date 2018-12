Koreas tauschen probeweise Informationen zur Grippe aus

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben Informationen zur Grippe probeweise ausgetauscht.Der Austausch von Informationen erfolgte bei einem Arbeitstreffen auf dem Gebiet Gesundheit und Medizin am Mittwoch im gemeinsamen Verbindungsbüro in Kaesong.Beide Seiten vereinbarten, regelmäßig Informationen betreffend die Grippe auszutauschen. Es wurde auch darüber diskutiert, Informationen zu weiteren Infektionskrankheiten auszutauschen.Süd- und Nordkorea wollen anhand der Diskussionsergebnisse künftig schriftlich Details festlegen.Das Treffen fand gemäß einer Einigung bei der innerkoreanischen Sitzung im Gesundheits- und Medizinbereich am 7. November statt. Daran nahmen jeweils drei Vertreter teil, darunter Kwon Jun-wook, der Chef der Büros für Gesundheitspolitik im südkoreanischen Gesundheitsministerium, und Kim Yun-chol, Direktor im nordkoreanischen Gesundheitsministerium.