Werbevideos von Hyundai und Samsung in Indien meistgesehene Werbungen auf Youtube 2018

Photo : YONHAP News

Bei den in diesem Jahr am meisten gesehenen Werbevideos auf Youtube stehen die Werbungen von Hyundai Motor und Samsung Electronics auf Platz eins und zwei.Das globale Unternehmen Ad Age gab bekannt, das Werbevideo "Brilliant Moment" des südkoreanischen Autoherstellers, das anlässlich des 20. Jubiläums des Vorstoßes in Indien produziert wurde, sei 222 Millionen Mal auf Youtube gesehen worden.Platz zwei belegte das Werbevideo "Voice Forever" des Unternehmens Samsung Electronics, das die mit Technologie der künstlichen Intelligenz entwickelten Applikation Bixby vorstellt.