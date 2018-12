Kim Yu-na tritt bei Eislaufshow in Spanien auf

Kim Yu-na, Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, tritt bei einer Eislaufshow im Ausland auf.Ihre Agentur All That Sports teilte am Montag mit, dass Kim bei der Eislaufshow „Revolution on Ice“ auftrete, die vom 21. bis 29. Dezember in Spanien stattfinde.Es wird Kims erster Auftritt bei einer Eislaufshow im Ausland seit dem letzten Auftritt im Jahr 2012 im chinesischen Schanghai sein.Kim sagte, sie freue sich sehr auf den Auftritt und das erste Treffen mit Fans in Spanien. Kim will ihr gesamtes Auftrittshonorar dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF spenden.„Revolution on Ice“ wird vom spanischen Eiskunstläufer Javier Fernandez veranstaltet, der bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang die Bronzemedaille im Einzel der Herren gewann und jüngst zurücktrat.