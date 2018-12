Familie von Otto Warmbier will Nordkorea auf Schadenersatz verklagen

Photo : YONHAP News

Die Familie des US-Studenten Otto Warmbier, der kurz nach der Entlassung aus nordkoreanischer Haft gestorben war, will Nordkorea auf Schadenersatz verklagen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) und berief sich auf Gerichtsunterlagen.Die Familie fordert demnach von Nordkorea eine Entschädigung in Höhe von 1,24 Billionen Won oder 1,1 Milliarden Dollar.Die Eltern von Otto Warmbier fordern für die Leiden ihres Sohnes und ihr eigenes Leid eine Entschädigung in Höhe von jeweils 350 Millionen Dollar.Die Familie orientiert sich dabei an einem Urteil eines US-Bundesgerichts von 2015, in dem von Nordkorea 300 Millionen Dollar für die Entführung und mutmaßliche Folter und Ermordung des Geistlichen Kim Dong-shik gefordert wurden.Der Anwalt der Warmbiers erläuterte, dass eine Strafe in Höhe von 300 Millionen Dollar nicht ausgereicht habe, um Nordkorea abzuschrecken. Daher müsse ein Zeichen gesetzt werden, dass solche Verbrechen immer härter bestraft würden.