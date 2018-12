Seouls Pläne für gemeinsame Austragung von Olympia 2032 mit Pjöngjang nehmen Gestalt an

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul unternimmt nun konkrete Bemühungen, um die Olympischen Sommerspiele 2032 mit Pjöngjang gemeinsam auszurichten.Die Stadtverwaltung teilte mit, jüngst einen Zustimmungsantrag hierfür dem Stadtparlament eingereicht zu haben.Das Stadtparlament will am Donnerstag auf der Plenarsitzung den Antrag zur Abstimmung bringen, nachdem der zuständige Ausschuss die Angelegenheit am Mittwoch erörtert hat.In dem Antrag geht Seoul davon aus, dass Südkorea 3,85 Billionen Won (3,4 Milliarden Dollar) benötigen werde, um 15 Tage lang im Juli und August 2032 in Seoul und Pjöngjang sowie an weiteren Orten auf der koreanischen Halbinsel Wettbewerbe in 33 Sportarten auszutragen. Angesichts der geringen Entfernung zwischen Seoul und Pjöngjang könne man Infrastruktur-, Kommunikations- und Logistikkosten einsparen, hieß es.Es ist im Moment nicht klar, wie viel Nordkorea für die Veranstaltung der Olympischen Spiele ausgeben müsste.Seoul stellte auch die Idee vor, mittels Spitzentechnologien wie 5G-Technologie die Eröffnungs- und Schlussfeier gleichzeitig in Süd- und Nordkorea durchzuführen.Süd- und Nordkorea hatten beim Treffen zwischen Präsident Moon Jae-in und dem Vorsitzenden Kim Jong-un im September vereinbart, sich um die gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 zu bewerben.