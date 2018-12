Atomunterhändler Südkoreas und Russlands führen Gespräche

Photo : KBS News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm, Lee Do-hoon, ist mit seinem russischen Amtskollegen Igor Morgulow zusammengekommen.Bei dem bilateralen Treffen am Dienstag in Seoul diskutierten Lee und Morgulow über Maßnahmen zur Kooperation für die Denuklearisierung und Etablierung von Frieden.Lee sagte, er freue sich darüber, dass zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt für eine vollständige Denuklearisierung und dauerhafte Friedensschaffung eine enge Kommunikation zwischen Südkorea und Russland erfolge.Es gebe jedoch noch viele Aufgaben zu bewerkstelligen. Die Rolle Russlands, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, sei sehr wichtig, betonte Lee.Morgulow sagte, dass im Jahr 2018 dank gemeinsamer Bemühungen aller beteiligten Länder der Abbau militärischer Spannungen in der Umgebung der koreanischen Halbinsel, die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Austauschs und die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zustande gekommen seien. Er möchte besondere Aufmerksamkeit darauf richten, dass diese Situation gemäß einer von Russland und China gemeinsam vorgeschlagenen Roadmap verwirklicht worden sei.Wie verlautete, hätten beide Seiten ihre Einschätzungen zur aktuellen Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht und Maßnahmen zur Kooperation erörtert, um die festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung zu fördern.