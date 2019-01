Neujahrsgrüße von Präsident Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Das neue Jahr hat begonnen.Ich würde gerne in diesem Winter durch schneebedeckte Straßen laufen und jedes Haus besuchen, um die Hand der Bürger zu ergreifen und sie zu begrüßen.Ich bin den Weg zum Frieden, den die Bürger eröffnet hatten, vollen Herzens gegangen. Ich werde den Frieden unwiderruflich machen, damit der Frieden dem Leben jedes Bürgers nutzen wird.Die Bürger wünschen sich sehnlichst, dass sie gemeinsam gut leben, so wie es selbstverständlich ist, dass die Sonne hier und da in unserem Land scheint. Ich werde auf Angelegenheiten zurückblicken, um die ich mich noch nicht kümmern konnte, und Bemühungen unternehmen, damit das Leben jedes Bürgers besser wird.Ich werde in diesem Winter den Geist des Kerzenlichts, die Welt noch wärmer zu machen, nie vergessen.Ich wünsche mir, dass es im neuen Jahr jeder Familie gut geht.Moon Jae-in, Präsident der Republik Korea