Internationales Südkoreanische Organisation will 500 Schweine nach Nordkorea liefern

Eine südkoreanische Organisation, die sich für die Wiedervereinigung einsetzt, will 500 Schweine nach Nordkorea liefern.



Mit dem Geschenk sollen Aussöhnung und Austausch zwischen den beiden Teilstaaten gefördert werden, begründete der Koreanische Rat für Aussöhnung und Kooperation sein Vorhaben.



Die Organisation will einen mit Experten besetzten Ausschuss für Land- und Viehwirtschaft einrichten, der das Projekt leiten werde.



Der Leiter des Rates, Kim Hong-gul, erläuterte, dass die Bereitstellung von Schweinen nicht nur eine humanitäre Hilfe darstelle, sondern auch zum Austausch auf dem Gebiet der Land- und Viehwirtschaft beitragen werde.



Im vergangenen November habe das Gremium bei einem Treffen im Geumgang-Gebirge in Nordkorea bereits angeregt, ein gemeinsames Projekt für die Schweinezucht zu starten.



Nordkoreanische Beamte hätten damals gesagt, den Vorschlag wohlwollend prüfen zu wollen, hieß es.