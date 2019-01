Laut US-Außenminister wird an Details für zweiten Gipfel mit Nordkorea gearbeitet

Nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo wird zurzeit an Details für einen zweiten Gipfel mit Nordkorea gearbeitet.Das sagte der Chefdiplomat am Sonntag im Programm "Face the Nation" des US-Senders CBC. Pompeo besucht zurzeit den Nahen Osten.Auf die Frage, ob sich US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammensetzen werde, antwortete er, dass die USA zurzeit an den Details arbeiten würden.In den Medien wird spekuliert, dass ein zweites Spitzentreffen wahrscheinlich im kommenden Monat in Vietnam stattfinden könne. Hochrangige Gespräche zwischen den USA und Nordkorea könnten im Anschluss an Pompeos Nahostreise stattfinden. Der Minister wird die Reise am Dienstag beenden.