Nordkoreas Vizeaußenministerin in Schweden eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui ist am Donnerstag in Schweden eingetroffen.Choe ist für die Beziehungen mit den USA und Arbeitsgespräche über die nukleare Abrüstung zuständig. Sie traf am Donnerstagnachmittag via Peking in Stockholm ein.In Schweden will sie an einer internationalen Konferenz teilnehmen, die ein privates Forschungsinstitut des Königreichs veranstaltet.Auch die USA schicken Beamte zu der Konferenz. Dies schürte Spekulationen über einen halboffiziellen Track-1,5-Dialog.Aufmerksamkeit ist vor allem darauf gerichtet, ob Choe zu ihrem ersten Treffen mit ihrem US-amerikanischen Pendant Stephen Biegun zusammenkommt. Dieser war im August zum Sondergesandten für Nordkorea ernannt worden.Choe will laut Berichten am Dienstag nach Nordkorea zurückkehren.