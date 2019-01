Südkorea sechstes Jahr in Folge an der Spitze des Bloomberg Innovationsindex

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das sechste Jahr in Folge an der Spitze des Bloomberg Innovationsindex rangiert.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erreichte Südkorea im Innovationsindex 2019 87,38 Punkte. Das Land konnte mit einem knappen Vorsprung vor Deutschland, das auf 87,30 Punkte kam, seine Spitzenposition verteidigen.Auf Platz drei landete Finnland mit 85,57 Punkten, gefolgt von der Schweiz (85,49) und Israel (84,78).Unter den 60 bewerteten Ländern bildete Vietnam mit 45,92 Punkten das Schlusslicht.Die Länder wurden in sieben Kategorien bewertet. Südkorea belegte in den Bereichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Wertschöpfung im Herstellungssektor den zweiten Platz. Jedoch schnitt das Land in den Kategorien Produktivität und Patentaktivität mit Platz 18 und 20 vergleichsweise schlecht ab.