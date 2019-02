Politik Hyundai Heavy Industries wird Vertrag für Übernahme von Daewoo Shipbuilding unterzeichnen

Hyundai Heavy Industries ist als Kandidat für die Übernahme von Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering festgelegt worden.



Das teilte die Koreanische Entwicklungsbank KDB, die größte Anteilsinhaberin an Daewoo, am Dienstag mit.



Samsung Heavy Industries hatte erklärt, dass es sich nicht an dem Rennen für die Übernahme von Daewoo beteiligen wolle.



Demnach würden die für den Abschluss des Vertrags notwendigen Verfahren eingeleitet, hieß es.



Die KDB will Anfang März bei einer Hauptversammlung die Zustimmung für das Geschäft einholen und danach einen formellen Vertrag mit Hyundai abschließen.



Beide Seiten hatten im Januar einen Vorvertrag unterzeichnet.