IOC-Chef bezeichnet Schritt beider Koreas für mögliche gemeinsame Austragung von Olympia als historischen Vorschlag

Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees IOC Thomas Bach hat den Schritt beider Koreas für die mögliche gemeinsame Austragung der Sommerolympiade 2032 als historischen Vorschlag bezeichnet.Wie aus informierten Kreisen verlautete, habe der IOC-Chef diese Position beim Treffen mit den Repräsentanten beider Koreas am Freitag in Lausanne vertreten.Nach der zehnminütigen Präsentation des südkoreanischen Sportministers Do Jong-hwan habe Bach gesagt, was beim Treffen besprochen worden sei, zeige, dass der Sport ein weiteres Mal zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel sowie in der Welt beitragen könne.Das IOC heiße die Bemühungen beider Koreas willkommen und sei dazu bereit, Unterstützung zu leisten, hieß es weiter.