Bei Olympiade in Tokio 2020 treten zwei Koreas in vier Disziplinen gemeinsam an

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea werden bei der Sommerolympiade 2020 in Tokio vier gemeinsame Teams aufstellen.Südkoreas Sportminister Do Jong-hwan und sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Il-guk hielten dementsprechende Gespräche am Freitag in der Zentrale des Internationalen Olympischen Komitees im Schweizerischen Lausanne mit dem IOC-Chef Thomas Bach.Während des Treffens wurde die Einigung erzielt. Die zwei Koreas werden gemeinsam beim Frauen-Basketball, Frauen-Hockey, Rudern und Judo in Tokio antreten.Nach einem gemeinsamen Team beim Frauen-Eishockey bei der Winterolympiade in PyeongChang im letzten Jahr ist es das zweite Mal, dass die zwei Koreas gemeinsame Teams bei Olympischen Spielen aufstellen werden.Bei den Asienspielen in Indonesien im letzten Jahr traten beide Koreas zudem im Frauen-Basketball, Rudern und Kanu-Fahren gemeinsam an.Im Vorfeld von Tokio 2020 müssen sich die Teams aus süd- und nordkoreanischen Athleten jedoch noch für das Sportereignis qualifizieren.Gemeinsame Trainingseinheiten sollen bald beginnen.