Warenhandel zwischen Südkorea und EU übertrifft 2018 erneut 100 Milliarden Euro

Das Volumen des Warenhandels zwischen Südkorea und den 28 Mitgliedern der Europäischen Union hat letztes Jahr erneut die Marke von 100 Milliarden Euro übertroffen.Nach Angaben des Statistischen Amts der EU, Eurostat, exportierte Südkorea letztes Jahr Waren im Wert von 51 Milliarden Euro in die EU. Südkoreas Einfuhren aus der EU beliefen sich auf 49,2 Milliarden Euro.Das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten erreichte 100,2 Milliarden Euro. Damit wurde das zweite Jahr in Folge die Schwelle von 100 Milliarden Euro übertroffen. Das Volumen schrumpfte jedoch um 1,6 Prozent verglichen mit 2017, damals waren es 101,8 Milliarden Euro.Südkoreas Ausfuhren in die EU gingen um 1,4 Prozent zurück, seine Einfuhren aus der Union schrumpften um 1,8 Prozent. In der Handelsbilanz konnte Südkorea seinen Überschuss von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 1,9 Milliarden Euro verbessern.Südkorea blieb außerdem der achtgrößte Handelspartner der EU.