Medien: Südkorea nimmt an Veranstaltung Japanischer Maritimer Selbstverteidigungsstreitkräfte teil

Photo : YONHAP News

Südkorea wird an einer von den Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräften (JMSDF) geplanten internationalen Austauschveranstaltung teilnehmen.Das berichtete die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Mittwoch.Laut dem Bericht wird eine Kaderschule der JMSDF in Tokio am 25. Februar ein Seminar von Marinehochschulen asiatisch-pazifischer Länder veranstalten, zu dem Lehrkräfte der Marineakademien von 18 Ländern eingeladen werden.Ein südkoreanischer Marineoffizier werde an dem Seminar teilnehmen, hieß es.Das Seminar findet dieses Jahr zum 22. Mal statt. Die Teilnehmer werden über die Kooperation zwischen den Seestreitkräften im Indopazifik diskutieren.Es ist das erste Mal seit dem Radarstreit zwischen Südkorea und Japan im Dezember, dass ein solcher Plan der JMSDF für den Verteidigungsaustausch veröffentlicht wurde. Das japanische Verteidigungsministerium hatte damals behauptet, dass ein japanischer Aufklärer vom Feuerleitradar des südkoreanische Zerstörers Gwanggaeto der Große erfasst worden sei. Südkoreas Streitkräfte hatten die Behauptung zurückgewiesen und dem japanischen Aufklärer einen bedrohlichen Flug in niedriger Höhe vorgeworfen.