US-Beamter: Gipfel in Hanoi wird hinsichtlich Form Singapur-Gipfel ähnlich sein

Nach Worten eines ranghohen US-Regierungsvertreters wird der zweite Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi in seiner Form dem ersten Gipfel in Singapur im letzten Jahr ähnlich sein.Die Staatschefs würden die Möglichkeit haben, zu einem Gespräch unter vier Augen zusammenzukommen, gemeinsam zu essen und an einem erweiterten Treffen teilzunehmen, bei dem die Delegationen beider Länder anwesend sein würden, sagte er.Demnach wird davon ausgegangen, dass die Spitzengespräche nur am 28. Februar stattfinden würden, so wie das Treffen in Singapur an einem Tag erfolgte. Der Gipfel ist nach der ursprünglichen Bekanntmachung für den 27. und 28. Februar vorgesehen.Der Beamte forderte in Bezug auf die Modalitäten der Denuklearisierung, dass Nordkorea nicht schrittweise Maßnahmen unternehme, sondern mit zügigen und großen Schritten voranschreiten sollte. Er erwähnte die Einfrierung von Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen und Raketen als eines der vorrangigen Themen.Es sei die Aufgabe von höchster Priorität bei den Verhandlungen auf Arbeitsebene, ein gemeinsames Verständnis von der Denuklearisierung zu entwickeln. Die USA hielten alle Anreize bereit, die sie Nordkorea im Falle seiner richtigen Entscheidung anbieten würden, hieß es.Der Beamte betonte zudem, dass der Abzug der US-Truppen aus Südkorea nicht auf der Tagesordnung des anstehenden Gipfels stehe.Unterdessen unterstrich das Weiße Haus in einer Pressemitteilung, dass Nordkorea beim ersten Gipfel die Demontage seiner Anlagen zur Plutonium- und Urananreicherung versprochen habe.