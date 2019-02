Trump: Truppenabzug aus Südkorea nicht auf Tagesordnung beim Gipfel mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut US-Präsident Donald Trump wird beim Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nächste Woche nicht über einen möglichen Abzug der US-Truppen aus Südkorea gesprochen.Das bestätigte Trump erneut auf einer Pressekonferenz im Anschluss eines Treffens mit dem stellvertretenden chinesischen Premierminister Liu He am Freitag in Washington.Trump hatte ebenfalls bei einem Interview mit dem US-Sender CBS am 3. Februar mitgeteilt, dass die US-Soldaten in Südkorea weiterhin stationiert bleiben würden.