Außenministerin wird vor UNO Sexsklaverei thematisieren

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Samstag zur Teilnahme an einer hochrangigen Sitzung des UN-Menschenrechtsrats nach Genf aufgebrochen.In ihrer Grundsatzrede am Montag wird Kang voraussichtlich die Frage der Sexsklaverei für Japans Militär im Zweiten Weltkrieg, sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konfliktregionen sowie Menschenrechte in Nordkorea thematisieren. Die südkoreanische Chefdiplomatin wird zudem die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der Menschenrechtslage bei unterprivilegierten Schichten unterstreichen.Am Montag wird Kang auch vor der UNO-Abrüstungskonferenz Seouls Bemühungen für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Etablierung des dauerhaften Friedens in Korea erläutern.