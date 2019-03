Seoul: Nordkorea und USA wollen weiter verhandeln

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes wollen sowohl Nordkorea als auch die USA ihre Verhandlungen fortsetzen.Diese Position teilte das Blaue Haus mit, nachdem die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui am Freitag gesagt hatte, dass Nordkorea die Einstellung der Verhandlungen mit den USA erwäge.Die Äußerung, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bezüglich der Aussetzung von Atom- und Raketentests bald einen Entschluss fassen könnte, sei anscheinend Choes persönliche Meinung, hieß es.Es habe so große Fortschritte gegeben, dass Nordkorea und die USA kaum in die Vergangenheit zurückkehren könnten. Beide Länder wollten keinesfalls die Rückkehr zum Konflikt- und Konfrontationszustand vor 2017, sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes.Zugleich hieß es, es sei praktisch schwierig, das endgültige Ziel der Denuklearisierung auf einmal zu erreichen.Demnach will das Präsidialamt in enger Kooperation mit den USA ein Abweichen Nordkoreas vom Kurs verhindern und sein Bestes tun, damit die Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington bald fortgesetzt werden können.Der Beamte sagte, er glaube, dass es an der Zeit für innerkoreanische Gespräche sei. Dieses Jahr würden Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea wie die Umwandlung der demilitarisierten Zone in eine Friedenszone richtig vorangetrieben, und es werde daher innovative Veränderungen geben.