Südkoreas Nuklearunterhändler nach Moskau aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon ist am Montag nach Moskau aufgebrochen.Lee wird mit dem russischen Vizeaußenminister Igor Morgulow über das Vorgehen nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi beraten.Laut dem Außenministerium in Seoul wolle Südkorea seine Position als in die nordkoreanische Nuklearproblematik direkt involvierter Staat erläutern.Nach dem Gipfel in Hanoi intensiviert Nordkorea die Kooperation mit Russland. Nordkoreas Vizeaußenminister Im Chon-il besuchte letzte Woche Moskau. Anschließend flog eine Delegation des russischen Oberhauses nach Pjöngjang.Der südkoreanische Nuklearchefunterhändler wird nach seinem Moskaubesuch nach Brüssel weiterreisen. Dort wird er einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU beiwohnen und sich mit Helga Schmid, Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, treffen.