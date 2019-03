US-Nuklearunterhändler diskutiert mit britischen, französischen und deutschen Kollegen über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, will mit seinen europäischen Ansprechpartnern über die Denuklearisierung Nordkoreas sprechen.Das US-Außenministerium teilte am Montag mit, dass Biegun am Dienstag nach London reisen werde, um sich mit britischen, französischen und deutschen Kollegen zu treffen. Sie würden über koordinierte Bemühungen diskutieren, um die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas voranzutreiben.Es wird erwartet, dass Biegun mit ihnen über die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen durch die internationale Gemeinschaft diskutiert und Meinungen sammelt, wie Nordkoreas Denuklearisierung herbeigeführt werden kann.Biegun hatte letzten Donnerstag New York besucht und Vertretern der 15 Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrats die Ergebnisse des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels Ende Februar erläutert.