Washington stellt sechs Millionen Dollar für verbesserte Menschenrechte in Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium will im laufenden Haushaltsjahr Projekte zur Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea mit sechs Millionen Dollar unterstützen.Das berichtete der amerikanische Auslandssender Voice of America unter Berufung auf das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeitsfragen des US-Außenministeriums.In- und ausländische Organisationen würden mit diesen Zuschüssen unter anderem an Nordkoreaner gerichtete Radioprogramme produzieren und ausstrahlen und eine Datenbank zu Konzentrationslagern für politische Gefangene in Nordkorea erstellen.