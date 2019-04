BTS erreicht mit neuem Album Platz eins der Billboard Charts

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat zum dritten Mal Platz eins der Billboard Musikcharts erreicht.Billboard kündigte am Montag (Ortszeit) auf der Webseite an, dass das am 12. April veröffentlichte neue Album von BTS „Map of the Soul: Persona“ auf Platz eins in den Album-Charts Billboard 200 rangiere. Die entsprechenden Charts vom 27. April würden am 21. April auf der Webseite veröffentlicht.Zuvor hatte die Gruppe mit ihrem Studioalbum „Love Yourself: Tear“ im vergangenen Mai und mit dem Album „Love Yourself: Answer“ die Spitzenposition in den Billboard 200 Charts erreicht.BTS werden am 4. Mai in Los Angeles ihre neue Welttournee „Love Yourself: Speak Yourself“ starten. Nach den Konzerten am 4. und 5. Mai in Los Angeles wird die Gruppe in Chicago, New Jersey, Sao Paulo, London, Paris, Osaka und Shizuoka auftreten. Alle Konzerte werden in Stadien stattfinden.