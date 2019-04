Börse in Seoul verliert mehr als ein Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag mehr als ein Prozent verloren.Der Leitindex Kospi verlor 1,43 Prozent auf 2.213,77 Zähler.Die Stimmung habe sich eingetrübt, nachdem die Zentralbank die Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,6 auf 2,5 Prozent reduziert habe. Gleichzeitig wurde der Schlüsselzins bei 1,75 Prozent belassen und die Möglichkeit einer Zinssenkung in naher Zukunft ausgeschlossen.Die Entscheidung für ein Festhalten an einer lockeren Finanzpolitik habe auf dem Markt gelastet, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.