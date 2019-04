Südkorea und Frankreich wollen Verteidigungskooperation ausbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Frankreich wollen ihre Verteidigungskooperation ausbauen.Südkoreas stellvertretender Verteidigungsminister kam am Donnerstag in Seoul mit seiner französischen Amtskollegin zum fünften strategischen Dialog zusammen.Bei den ersten Gesprächen dieser Art seit zwei Jahren schätzten beide Seiten die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen um eine Zusammenarbeit positiv ein. Sie vereinbarten, den Personenaustausch, die Ausbildung von Offizieren, die maritime Sicherheit und friedenserhaltende Maßnahmen zu verstärken.Südkorea bat außerdem um die aktive Unterstützung Frankreichs und Zusammenarbeit für Seouls Anstrengungen für eine Denuklearisierung Nordkoreas und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel.Frankreich stimmte der Bitte zu und schätzte Seouls Bemühungen um einen Abbau von Spannungen in der Region und das Drängen auf eine Denuklearisierung hoch ein.