Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird am Mittwochnachmittag in Wladiwostok erwartet.Laut einem nordkoreanischen Medienbericht brach Kim am frühen Mittwochmorgen in Pjöngjang mit einem Sonderzug zu einem Gipfel mit Präsident Wladimir Putin nach Russland auf.Lokale Medien in Russland berichteten unterdessen, dass der Zug mit Kim an Bord die Grenze zu Russland überquert habe. Es gilt als möglich, dass Kim ein Haus für die nordkoreanisch-russische Freundschaft in der Grenzstadt Chassan besucht. Kim wird voraussichtlich zwischen 16 und 18 Uhr am Bahnhof in Wladiwostok eintreffen.Es wird erwartet, dass Kim nach einer Begrüßung am Bahnhof unmittelbar zur Far Eastern Federal University weiterfahren wird, wo er unterkommen wird. Lokalen Medien zufolge wird Kim am Mittwochabend zu einem Dinner mit russischen Vertretern zusammenkommen.Am Donnerstag kommen Kim und Putin zu ihrem ersten Treffen zusammen, wie auch der Kreml bekannt gab. Es wird davon ausgegangen, dass sich Kim nach dem Gipfel bis zu zwei weitere Tage in Russland aufhalten und Termine wie Besuche einer Kulturaufführung und von Produktionsanlagen absolvieren wird.In Wladiwostok laufen bereits Vorbereitungen für den Gipfel. Eine nordkoreanische Vorhut traf am Dienstag mit einer Sondermaschine von Air Koryo in Wladiwostok ein. Das Team wird voraussichtlich auch heute die Sicherheitsvorkehrungen unter die Lupe nehmen, die deutlich verschärft wurden.Auch an der Far Eastern Federal University, die als Tagungsort gilt, werden Vorbereitungen für Kims Besuch beobachtet. In einem Gebäude werden Vorbereitungen für eine Aufführung getroffen.